Puebla-Santos Laguna: segunda ronda do Apertura mexicano

Depois de terem ganho na primeira jornada, Puebla e Santos Laguna encontram-se na madrugada deste sábado em Puebla, para a disputa de um encontro da segunda ronda do torneio Apertura.Vindo de um triunfo por 4-2 diante do Mazatlán, o Puebla ampliou nesse duelo para sete o número de jogos consecutivos a sofrer golo, sendo que esse encontro também confirmou a tendência para ambas as equipas marcar - foi assim nos últimos cinco duelos.Quanto ao Santos Laguna, venceu por 4-3 diante do Monterrey e também leva uma série de jogos a sofrer, no caso oito. Já em quatro dos últimos cinco ambas as equipas marcaram e nos últimos seis foi sempre o Santos a primeira equipa a sofrer.Quanto ao confronto direto, o Puebla leva três jogos sem perder e sempre a marcar ao Santos Laguna. No duelo mais recente, em março, houve um empate a dois golos neste mesmo reduto em Puebla.