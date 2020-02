Puebla-Toluca: ação no Clausura mexicano

Segue a disputa do Torneio Clausura do campeonato mexicano, com o penúltimo colocado Puebla a receber a visita do 12.º Toluca, numa partida da sétima jornada no qual estarão duas formações vindas de arranques bem distintos.



Os da casa, colocados no fundo da tabela, até começaram bem, com uma vitória, mas de lá para cá o melhor que conseguiram foi um empate. Curiosamente, os forasteiros também começaram a vencer e não mais triunfaram, mas a diferença é que pelo meio conseguiram três empates, dois deles fora de portas. Aliás, 5 dos 6 pontos conquistados foram conseguidos enquanto visitante, algo que poderá certamente valer de aviso extra para este Puebla, uma equipa que venceu os dois duelos caseiros mais recentes ante este oponente.

