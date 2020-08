Puebla-Toluca: fases distintas em confronto

Duelo de equipas em momentos bem distintos nesta fase de Apertura do campeonato mexicano, com o 11.º colocado Puebla a receber a visita do segundo Toluca, num embate da 7.ª jornada da prova.



Vindo de três derrotas consecutivas, o Puebla entra em campo com apenas 7 pontos, ao passo que o Toluca, por seu turno, vem de três triunfos seguidos e entra em campo com 12 pontos, a apenas 1 do líder Cruz Azul.



Olhando a estatísticas, de notar que quatro dos últimos cinco duelos do Puebla tiveram menos do que três golos, ao passo que no lado oposto o registo é inverso, com cinco dos últimos seis jogos a terem pelo menos três tentos. Por outro lado, nesses mesmos cinco de seis embates registaram-se golos de ambas as formações.



Quanto ao confronto direto, em fevereiro houve vitória do Puebla por 2-0, num jogo no qual se confirmaram algumas estatísticas recentes: menos do que três golos em quatro dos últimos cinco jogos, Puebla a ser a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete e Puebla no comando ao intervalo em cinco dos últimos sete.