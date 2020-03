Puerto Montt-Santiago Morning: depois de um arranque idêntico, o tira-teimas

Puerto Montt e Santiago Morning defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 4.ª jornada do segundo escalão chileno de futebol.



À entrada para esta jornada, o Puerto Montt posiciona-se no 8.º lugar, com quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota nas três primeiras jornadas da prova, enquanto que o Santiago Morning encontra-se no 7.º posto, com os mesmos quatro pontos, após uma vitória, um empate e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Puerto Montt nos últimos duelos entre as duas equipas, com três triunfos, contra dois do Santiago Morning.