Qatar-Equador: arranca o Mundial'2022

Aí está o arranque do torneio mais esperado do ano, com o Qatar a defrontar o Equador na primeira partida do Mundial'2022, um torneio organizado precisamente no Qatar.



Seleção anfitriã, o Qatar é uma das grandes incógnitas, mas o registo recente é de certa forma animador, já que os asiáticos venceram os quatro últimos jogos que realizaram.



Do outro lado estará um Equador também numa boa fase em termos de escapar à derrota - não perde há sete partidas -, mas que apenas ganhou dois desses jogos. Em seis deles, refira-se, os equatorianos não sofreram golos, o que demonstra uma eficácia defensiva de assinalar.



Estas duas equipas defrontaram-se pela única vez em 2018, num particular que terminou numa vitória qatari por 4-3.

