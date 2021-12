QPR-Bournemouth: equipas em momentos distintos

CÓD 130 QPR 2.75 Empate 3.15 Bournemouth 2.35

Encontro da 24.ª jornada do Championship, com um embate de equipas da zona superior da tabela que vivem momentos bem distintos, pese embora estarem em posições opostas.Em quinto lugar, com 35 pontos, o QPR entra em campo vindo de uma sequência na qual venceu quatro dos últimos seis encontros, ao passo que o Bournemouth, apesar de ser segundo com 43 pontos, não venceu nenhum dos últimos seis jogos que disputou (perdeu três e empatou três).Em termos individuais, Jordy de Wijs, Sam McCallum, Lyndon Dykes e Lee Wallace são baixas no QPR, ao passo que Jefferson Lerma e David Brooks desfalcarão a equipa visitante.Em termos de confronto direto, nos últimos três duelos houve os três resultados possíveis, sendo que no mais recente, disputado em setembro, o Bournemouth ganhou por 2-1 em casa.