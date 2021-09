QPR-Everton: duelo da 3.ª ronda da Taça da Liga inglesa

Duelo da 3.ª ronda da Taça da Liga inglesa, com o QPR a receber a visita do Everton, num duelo que colocará frente a frente o oitavo do Championship e o sexto da Premier League. Será, por isso, um embate entre equipas de divisões diferentes, mas que neste ambiente por vezes pouco vale...



Sem Sam Field e Lee Wallace neste jogo, o QPR vai procurar voltar aos triunfos depois de três jogos seguidos sem ganhar no campeonato e sempre a sofrer golos. Em seis dos últimos oito jogos dos londrinos registaram-se pelo menos 3 golos. O QPR, refira-se, afastou nas rondas prévias o Leyton Orient e o Oxford United.



Quanto ao Everton, chegou a esta 3.ª ronda depois de ter estado isento na primeira e de ter superado o Huddersfield Town. No fim de semana, para a Premier League, perdeu em casa do Aston Villa por 3-0, num jogo no qual se confirmou a tendência para vermos pelo menos 3 golos nos jogos dos de Liverpool: foi assim em seis dos últimos sete.



Quanto ao confronto direto, o Everton não perdeu nenhum dos últimos seis jogos com o QPR, tendo vencido os mais recentes quatro. Em quatro dos últimos cinco, refira-se, foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Ainda assim, de notar que o duelo mais recente foi já em 2014/15, com 3-1 e 2-1, respetivamente.