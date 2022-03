Querétaro-Atl. San Luis: embate na metade inferior da tabela no México

CÓD 319 Querétaro 2.25 Empate 3 Atl. San Luis 2.75

Encontro da 11.ª jornada do Torneio Clausura mexicano, com um embate da metade inferior da tabela a opor o Querétaro e o Atl. San Luis, duas formações que ocupam a 16.ª e a 14.ª posição, respetivamente.Com 10 pontos, os visitantes são os que estão em melhor posição, mercê das 3 vitórias - duas delas fora de casa -, 1 empate e 5 derrotas. Já o Querétaro, com 8 pontos, tem somente 1 vitória, tendo empatado 5 encontros e perdido outros 4.Em termos de confronto direto, em três dos últimos quatro jogos o marcador teve golos de ambas as equipas, sendo que nesse período de quatro duelos houve dois triunfos do At. San Luís e um dos Querétaro. No mais recente, jogado em agosto, o resultado foi um empate a um golo.