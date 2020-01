Querétaro-Club Tijuana: arranques distintos no Clausura

Querétaro e Club Tijuana defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Clausura (principal escalão mexicano de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas formações com arranques distintos na prova.



Na jornada inaugural do campeonato mexicano o Querétaro perdeu (1-3) com o Club Leon, ao passo que o Club Tijuana venceu (2-1) na receção ao Santos Laguna.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para duas vitórias do Querétaro contra apenas um do Club Tijuana, tendo-se registado ainda dois empates.

CÓD 298 Querétaro 1.96 Empate 3.06 Club Tijuana 2.96