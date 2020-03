Qviding Fif-IK Oddevold: encontro de velhos conhecidos

Com regresso aos jogos oficiais inicialmente marcado para a próxima semana - mas entretanto com tudo adiado devido ao surto do coronavírus -, Qviding Fif e IK Oddevold encontram-se esta sexta-feira naquele que seria o derradeiro encontro de pré-temporada antes do arranque oficial da temporada.



Equipa da Ettan, o terceiro escalão do futebol sueco, o Qviding Fif entra em campo para fechar uma pré-temporada na qual conseguiu até ao momento uma vitória, dois empates e um desaire, ao passo que o IK Oddevold, do quarto escalão, vem de um triunfo no jogo de preparação mais recente, diante do Lindome GIF, por 2-0.



De notar que estas duas equipas são velhas conhecidas das lides dos campeonatos, já que contam com um longo historial de confrontos no passado. Ainda assim, de notar que não se enfrentam desde 2017, ano no qual cada um dos conjuntos somou um triunfo. Como será desta vez, agora num jogo a feijões?