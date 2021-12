R-Neckar Löwen-Füchse Berlim: duelo da 14.ª jornada do campeonato alemão

Em jogo da 14.ª jornada do campeonato alemão de andebol, o R-Neckar Löwen recebe este sábado a visita do Füchse Berlim, num duelo no qual estarão frente af rente o 10.º e o 3.º colocados, respetivamente.



Com 12 pontos, o conjunto da casa tem 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, chegando a esta partida numa sequência de jogos na qual conseguiu vencer apenas um dos últimos cinco. Jannik Kohlbacher é o melhor marcador da equipa, com 58 golos, ao passo que Niclas Kirkeløkke é o melhor assistente, com 27 passes certeiros.



Quanto ao Füchse Berlim, é terceiro com 20 pontos e tem até ao momento 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A turma visitante, contando todas as provas, vem de cinco encontros seguidos sem perder e três consecutivos a ganhar. No plano individual,Hans Lindberg é o melhor marcador, com 80 golos, ao passo que Jacob Holm é o melhor assistente, com 27 passes para golo.



Em relação ao confronto direto, o Füchse Berlin venceu os últimos dois jogos disputados, ambos no mês de maio, por 27-24 e 35-32. Iremos ter a vingança?

Por Record