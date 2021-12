Rabotnik-Sporting: duelo importante para o leão

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma semana depois de ter empatado com o Eurofarm Rabotnik em Lisboa, o Sporting viaja esta terça-feira a Bitola, na Macedónia, para disputar uma partida que poderá ser decisiva para a obtenção de uma vantagem direta na luta pelo apuramento para a ronda seguinte da Liga Europeia.



Com 7 pontos, o leão está no topo empatado com o Nimes Usam, chegando a este duelo moralizado pelo triunfo claro conseguido no fim de semana, para o campeonato, mas a verdade é que jogar fora de portas poderá fazer a diferença neste encontro. Por outro lado, os macedónios estão parados desde o duelo da semana passada com os leões, pelo que o aspeto físico também pode ter influência.



Ambas as equipas estão em séries de jogos sem perder, sendo que no caso dos leões é de quatro (a derrota com o Nimes estragou a sequência), ao passo que os macedónios levam oito encontros seguidos sem perder. O último desaire? Também diante do Nimes.



No plano individual, olhando apenas para esta prova, Stipe Mandalinic é o melhor marcador da equipa da casa, com 23 golos, ao passo que Josip Peric é o melhor assistente, com 15 passes para golo. Já no Sporting, Jens Schöngarth é o melhor marcador (27 golos) e Natán Suárez o melhor assistente (19 passes certeiros).

Por Record