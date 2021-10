Racing 92-Stade Toulouse: duelo de topo no Top-14

Encontro da 9.ª jornada do Top-14, com um duelo de equipas do pelotão da frente entre o quarto e o primeiro colocados, respetivamente.



O Racing 92 , com 20 pontos, tem até ao momento cinco vitórias e três derrotas, tem um registo positivo de 13, mas vem de um desaire na receção ao Montpellier, por 32-21.



Quanto ao Stade Toulouse, tem oito vitórias e uma derrota apenas, um registo positivo de 118 e vem de um triunfo claríssimo sobre o Castres Olympique por 41-0.



No confronto direto, o Stade Toulouse venceu ambos os jogos da época passada diante do Racing 92: 30-24 fora de casa e 34-16 em casa. Como será desta?