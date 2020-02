Racing 92-Stade Toulouse: duelo do Top-14

Já na segunda volta do Top-14, Racing 92 e Stade Toulouse encontram-se este domingo no Paris La Defense Arena, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 6.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto de Paris entra em campo com 37 pontos e vindo de quatro triunfos consecutivos, ao passo que os de Toulouse, por seu turno, têm menos 3 pontos e nos últimos quatro jogos venceram apenas dois jogos (empataram um e perderam outro).



No que a confronto direto diz respeito, de notar que o Racing não derrota este Toulouse desde 2017, numa série que já vai em cinco triunfos destes últimos. Como será desta vez?