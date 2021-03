Racing Club-Argentinos Juniors: numa sequência de vitórias

Encontro da sexta jornada da Copa da Liga argentina, com um embate do Grupo B entre Racing Club e Argentinos Juniors, duas equipas que até ao momento registam arranques com altos e baixos. Nesse particular em posição mais positiva está o Racing, com 8 pontos no quinto lugar, ao passo que o Argentinos Juniors tem 6, no nono posto.



Ainda assim, a verdade é que ambas as formações chegam a este jogo vindas de três vitórias consecutivas, uma delas para a Taça da argentina, em jogos disputados a meio da semana. Por outro lado, o Argentinos Juniors venceu nesses 3 duelos sem sofrer golos. E por falar em golos , note-se que os últimos cinco jogos dos visitantes tiveram sempre abaixo de 3 no final.



Quanto ao confronto direto, neste que será um reencontro um ano depois do empate a um disputado em fevereiro de 2020, note-se que o registo a ter mais em conta é mesmo o total de golos: inferior a 3 em nove dos últimos dez confrontos.

CÓD 374 Racing Club 2.09 Empate 2.92 Argentinos Jrs. 2.82