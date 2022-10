Racing Club-Atlético Tucumán: duelo de topo da tabela na Argentina

CÓD 401 Racing Clube 1,75 Empate 3,2 Atl. Tucumán 4,1

Jogo de topo no campeonato argentino, com o Racing Club a receber a visita do Atlético Tucumán, numa partida da 24.ª jornada que colocará frente a frente o terceiro e o primeiro colocados, respetivamente.Líder de forma surpreendente, o Atlético Tucumán entra em campo com 44 pontos, fruto de 12 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, com 29 golos marcados e 15 sofridos. Sem notícias de ausências, a equipa visitante vem de um triunfo sobre o Platense por 2-1, que permitiu 'esquecer' o desaire da semana anterior diante do Patronato. Nesses dois jogos, refira-se, o Tucumán sofreu e marcou, algo que sucedeu nos últimos seis encontros.Quanto ao Racing Club, está 3 pontos atrás do adversário desta ronda, tendo no seu registo 11 vitórias, 8 empates e 4 derrotas, com 35 golos marcados e 22 sofridos. Também aparentemente sem ausenstes, os de Avellaneda levam cinco jogos sem perder, tendo em quatro deles sido mesmo a primeira equipa a marcar.Em termos de confronto direto, o Racing venceu os últimos dois jogos, com seis golos marcados e nenhum sofrido. Como será desta?