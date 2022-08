Racing Club-Boca Juniors: duelo de titãs na Argentina

• Foto: Reuters

Em jogo da 13.ª jornada do campeonato argentino, o Estadio Presidente Perón recebe este domingo um duelo que promete emoções fortes, com Racing Club e Boca Juniors a enfrentarem-se num duelo que colocará frente a frente o 5.º e o 11.º colocados, respetivamente. Apesar dessa distância nas posições, há apenas 2 pontos a separar estas duas formações.



Com 29 pontos, o Racing Club está numa fase bastante positiva, com oito jogos consecutivos sem perder. Nessa sequência venceu três duelos e empatou cinco, sendo que apenas três deles tiveram 3 ou mais golos. Por outro lado, note-se que o Racing não perdeu nenhum dos jogos que disputou esta época em casa no campeonato - tem 4 vitórias e 2 empates.



Quanto ao Boca Juniors, olhando aos últimos oito jogos, venceu quatro e perdeu outros quatro, sendo que desses desaires três deles foram no campeonato e um para a Libertadores. A atuar fora de casa, em jogos do campeonato, o Boca leva três derrotas seguidas, tendo sofrido sempre pelo menos 3 golos.



Quanto ao confronto direto, a tendência a destacar passa pelo registo de golos, que foi inferior a 3 nas últimas seis vezes que estas duas equipas se encontraram. Nos últimos três jogos o resultado ficou-se pelo nulo inicial, tendo a última vitória sido do Boca, com o 2-0 conseguido em 2020 na Libertadores.

