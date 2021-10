Racing Club-CA Platense: duelo da 16.ª jornada da Liga argentina

Racing Club e CA Platense defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 23 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato argentino de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não irão apresentar-se na máxima força.

Para este encontro, o Racing Club não poderá contar com o contributo do médio paraguaio Matias Rojas e do lateral italiano Ezequiel Schelotto (ex-Sporting), ambos lesionados. Já o CA Platense não irá contar com a dupla argentina Gaston Gerzel e Facundo Curuchet, e com o médio colombiano Jean Colorado, que também se encontram fora das opções por lesão.

À entrada para esta ronda, o Racing Club posiciona-se no 10.º lugar, com 22 pontos, fruto de cinco vitórias, sete empates e três derrotas, enquanto que o CA Platense encontra-se no 19.º posto, com 16 pontos, após somar três triunfos, sete empates e cinco desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Racing Club registou uma vitória (Patronato), dois empates (Estudiantes de La Plata e Godoy Cruz) e duas derrotas (Talleres Córdoba e Argentinos Juniors), ao passo que o CA Platense somou um triunfo (Unión de Santa Fé), três empates (Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata e Patronato) e um desaire (Talleres Córdoba).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o segundo duelo de sempre entre as duas equipas, com o Racing Club a levar vantagem neste frente a frente após ter vencido o primeiro embate... e sem sofrer golos (2-0).