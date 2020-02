Racing Club-Independiente: duelo da Superliga argentina

Com a Superliga argentina a aproximar-se do final, Racing Club e Independiente encontram-se este domingo em Avellaneda, num encontro que colocará frente a frente o 10.º e o 12.º. Separados por duas posições, estes dois conjuntos têm entre eles 3 pontos de diferença, pelo que em caso de triunfo os visitantes igualarão os seus oponentes na tabela.



Vindo de cinco jogos consecutivos sem vencer na Superliga, numa série que dura já desde o ano passado, o Racing procura colocar um ponto final na má fase, ao passo que o Independiente chega a este jogo numa série inversa, especialmente porque há uma semana goleou o Rosário Centrla por 5-0.



A finalizar, de referir que o Racing venceu por 3-1 no ano passado, numa partida disputada no terreno do Independiente.

CÓD 334 Racing Club 2.41 Empate 2.81 Independiente 2.74