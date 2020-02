Racing Club-Newell's Old Boys: de olho na Libertadores

Separados por apenas 1 ponto e uma posição na tabela da Superliga argentina, Racing Club e Newell's Old Boys encontram-se na madrugada de sábado em Avellaneda, num duelo da 22.ª jornada no qual ambos os conjuntos vão esgrimir argumentos para tentarem subir ainda mais na tabela, isto quando restam somente duas partidas para disputar.



Com o pódio ali ao pé, e consequentemente o acesso à Libertadores, ambas as equipas sabem que estão obrigadas a alcançar bons resultados nos dois jogos em falta, sendo essencial começar a fazê-lo já neste.



Sem derrotas nos últimos oito jogos caseiros - na verdade foi a única derrota da época no campeonato - o Racing espera fazer valer o fator casa, ainda que do outro lado esteja um Newell's que não perdeu nenhum dos últimos sete encontros - ainda que enquanto equipa visitante tenha vencido apenas 3 dos últimos 31 jogos disputados na Superliga.



No que a golos diz respeito, a tendência é que o registo seja curto, já que se registaram menos de três golos nos últimos sete duelos do Racing e menos de três em cinco dos últimos seis entre estas duas equipas. Neste sentido, refira-se, o Racing tem vantagem no confronto direto recente, com duas vitórias e um empate nos últimos três duelos. Como será desta vez?