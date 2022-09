Racing Club-Rosario Central: duelo de equipas em momentos distintos

CÓD 277 Racing Clube 1,74 Empate 3,3 Rosário Central 4,25

Duelo de históricos a viver momentos bem distintos, com o Racing Club a receber este sábado, pelas 1.30 de Lisboa, a visita do Rosario Central, num encontro da 22.ª jornada do campeonato argentino que colocará frente a frente o 3.º e o 23.º, respetivamente.Com 10 posições entre si, Racing Club e Rosario Central estão separados por 12 pontos, tendo também a separá-los a fase recente. O Racing leva três vitórias seguidas, ao passo que o Rosario Central não vence há quatro partidas - ainda que tenha empatado os últimos três jogos.Em termos de confronto direto, nota para o facto do Racing Club levar já sete jogos seguidos a marcar ao Rosario Central. Ainda assim, dos últimos seis encontros apenas um teve 3 ou mais golos. Curiosamente o mais recente, numa vitória do Rosário por 2-1