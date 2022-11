Rafael Nadal-Auger-Aliassime: à procura da primeira vitória em Turim

Depois de terem perdido os primeiros jogos do Grupo A das ATP Finals, Rafael Nadal e Auger-Aliassime encontram-se esta terça-feira numa partida na qual para ambos é obrigatório vencer para continuar a sonhar com o apuramento para a próxima ronda do torneio que se realiza em Turim.



O espanhol, número 2 mundial, perdeu na ronda de abertura diante do norte-americano Taylor Fritz em dois parciais, ao passo que o segundo, número 6, foi batido por Casper Ruud também em dois sets. Nadal, refira-se, leva já três partidas seguidas a perder, já que para lá desse desaire foi batido na abertura em Paris e também nas rondas finais do US Open.



Olhando ao registo de confronto direto, Nadal venceu os dois jogos disputados entre estes dois tenistas, o último dos quais em Roland Garros, numa batalha titânica resolvida em três sets. Como será desta feita?

