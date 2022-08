Rangers-PSV Eindhoven: na luta pelos milhões

CÓD 103 Glasgow Rangers 2.5 Empate 3.3 PSV Eindhoven 2.65

Em jogo da 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, Rangers e PSV Eindhoven defrontam-se esta terça-feira no Ibrox Stadium, numa partida na qual escoceses e holandeses tentarão um bom resultado para ficarem mais perto dos milhões da Champions.A atuar em casa, o Rangers chegou a esta ronda depois de ter deixado pelo caminho os belgas do Union Saint-Gilloise, numa eliminatória na qual perdeu a primeira mão por 2-0 e depois, em casa, ganhou por 3-0. Essa derrota, refira-se, foi a única da época até ao momento, já que nos outros jogos, três deles do campeonato, venceu sempre.Quanto ao PSV, está neste playoff também depois de ter superado uma ronda, deixando pelo caminho o Monaco no prolongamento, depois de dois empates: um no Principado, a um golo, e outro em Eindhoven a dois. Em termos globais, o PSV ainda não perdeu nenhum jogo: tem três vitórias e dois empates.