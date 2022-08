Ranheim IL-Mjøndalen: visitantes a viver uma má fase

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 19.ª jornada da 2.ª Divisão do campeonato norueguês, Ranheim IL e Mjøndalen encontram-se esta segunda-feira na EXTRA Arena, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 8.º colocados da prova.



Em melhor posição, o Ranheim IL tem 34 pontos, mais 7 do que o Mjøndalen, estando ambas as equipas ainda na corrida por uma posição na zona de playoff. O Ranheim IL está igualmente na luta pela subida direta, já que tem o segundo lugar a apenas 1 ponto.



Olhando ao registo recente, do lado do Ranheim IL há a destacar o facto de ter sofrido golos nos últimos cinco jogos e de ter sido mesmo a primeira equipa a encaixar em quatro desses duelos. Em seis dos últimos sete o marcador final teve 3 ou mais golos. A exceção foi precisamente o jogo mais recente, com a derrota por 1-0 diante do Skeid.



Quanto ao Mjøndalen, vem de duas derrotas, não vence há três jogos e dos últimos sete em cinco houve golos de ambas as equipas. Por outro lado, há que referir que o Mjøndalen venceu apenas um dos últimos dez jogos, tendo perdido sete e empatado dois.



Nas contas do confronto direto há a destacar a questão dos golos, já que em oito dos últimos nove ambas as equipas marcaram. O registo mais longo de jogos a marcar é do Mjøndalen, com nove partidas seguidas a marcar, sendo que em sete delas foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo. No mais recente, em maio, curiosamente foi o Ranheim a ganhar, pese embora até ter mantido a tendência de começar em desvantagem.

Por Record