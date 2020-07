Ranheim IL-Tromso IL: encontro de primeiros na Noruega

Encontro da quarta jornada do campeonato norueguês, com o confronto entre as duas equipas que ocupam os postos cimeiros da tabela, ambos com três vitórias em três jogos.



A atuar em casa, o Ranheim IL chega em primeiro a este duelo por ter apontado 11 golos em três encontros e ter sofrido 5, ao passo que o Tromso IL é segundo por ter somente uma diferença positiva de 4 (marcou 4 golos e não sofreu nenhum).



No que ao confronto direto diz respeito, aí a vantagem é clara do Tromso, com cinco vitórias nos últimos sete duelos, com 16 golos marcados e 7 sofridos. No duelo mais recente, jogado em Outubro, houve triunfo claro por 4-2. Irá a história prevalecer?