Rapid Bucareste-FC Petrolul Ploiesti: histórica não aponta para muitos golos

CÓD 139 Rapid Bucareste 1,68 Empate 3,1 Petro. Ploiesti 3,95

Quarto colocado na tabela do campeonato romeno, o Rapid Bucareste recebe esta quarta-feira a visita do Petrolul Ploiesti, numa partida da 20.ª jornada na qual terá pela frente um conjunto que surge na oitava posição.Com 34 pontos, o Rapid Bucareste conta com 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, ao passo que o Petrolul Ploiesti tem 29 pontos, fruto de 9 triunfos, 2 igualdades e 8 desaires.Olhando aos registos recentes, falando em termos absolutos, o Rapid Bucareste leva quatro jogos sem ganhar, dois deles de preparação nesta paragem para o Mundial. Quanto ao Petrolul Ploiesti, o destaque vai para os golos, já que apenas um dos últimos cinco jogos teve 3 ou mais no total.Quanto ao confronto direto, o Petrolul Ploiesti leva três jogos sem perder e sempre sem sofrer. Nos últimos dez jogos entre as duas equipas o marcador nunca teve mais do que 2 golos no total final.