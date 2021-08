Rapid Viena-Anorthosis: reencontro nas competições europeias

Rapid Viena e Anorthosis defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 19h30 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que não se defrontam há quase 13 anos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas formações estão atualmente inseridas, de notar que o Rapid Viena registou duas vitórias (Wiener Viktoria e Sparta Praga), um empate (LASK) e duas derrotas (Hartberg e Sparta Praga), enquanto que o Anorthosis somou três triunfos (AEL Limassol, Ol. Nicosia e Paeek) e dois desaires (AEK Larnaca e Omonia).

Relativamente ao confronto direto, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas, com ligeira vantagem para o Anorthosis no que toca aos golos marcados. Nos dois duelos até ao momento disputados entre as duas equipas - ambos em 2008, para a terceira pré-eliminatória da Champions League -, registou-se uma vitória para cada uma das equipas (3-0 e 3-1), com os cipriotas a marcar um total de quatro golos na eliminatória, contra três dos austríacos.