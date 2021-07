Rapid Viena-Sparta Praga: forasteiros venceram 10 dos últimos 12 jogos disputados

Rapid Viena e Sparta Praga defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somaram recentemente resultados algo distintos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Rapid Viena registou três vitórias (SV Oberwart, Copenhaga e Wiener Viktoria) e dois empates (Lokomotiv Moscovo e St. Polten), enquanto que o Sparta Praga somou três triunfos (Lisen, Arsenal Tula e SV Spittal), um empate (Dínamo Moscovo) e um desaire (Wolfsberger AC). Contudo, nos últimos 12 jogos, o Sparta Praga só não venceu dois, tendo vencido cinco por goleada...

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Sparta Praga, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Rapid Viena a levar a melhor nos dois restantes embates que colocaram os dois conjuntos frente a frente.