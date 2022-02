Rapid Viena-Vitesse: 1.ª mão do playoff da Conference League

CÓD 174 Rapid Viena 2.2 Empate 3.15 Vitesse 2.7

Encontro da 1.ª mão do playoff da Conference League, com o Rapid Viena a receber a visita do Vitesse, num duelo de equipas que chegaram a esta fase vindos de 'proveniências' distintas.Os austríacos, que perderam os últimos dois jogos que disputaram, entram nesta ronda após terem sido relegados da Liga Europa, ao passo que o Vitesse se apurou no seu grupo desta mesma Conference League, depois de ter deixado pelo caminho o Tottenham. Os holandeses, ainda assim, não vivem um grande momento, já que perderam os últimos quatro jogos, sofreram 16 golos e só marcaram um.Em termos estatísticos, olhar também para o Rapid, que foi a primeira equipa a marcar nos últimos oito jogos que disputou, sendo que em cinco deles houve golos de ambas as equipas.