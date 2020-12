Ratiopharm Ulm-KK Buducnost: um tira-teimas

Ratiopharm Ulm e KK Buducnost defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 9.ª jornada do grupo B da Taça Europeia de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram no meio da tabela classificativa.

À entrada para esta ronda, o Ratiopharm Ulm posiciona-se no 4. lugar, com três vitórias e cinco derrotas (uma delas em OT), enquanto que o KK Buducnost encontra-se no 3.º posto, com quatro triunfos e e três desaires (um deles em OT) até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estão atualmente inseridas, de notar que o Ratiopharm Ulm registou quatro vitórias (Brescia, Bayreuth, Glessen e Vechta) e uma derrota (Levallois), ao passo que o KK Buducnost somou três triunfos (Brescia, Cibona e Estrela Vermelha) e dois desaires (Mornar Bar e Unicaja).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o único encontro disputado entre as duas equipas, já na presente edição da prova, com o KK Buducnost a vencer essa partida por 73-68.