Rayo Vallecano-Barcelona: catalães favoritos na eliminatória

Rayo Vallecano e Barcelona defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para os oitavos-de-final da Taça do Rei de Espanha, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram em escalões diferentes.

À entrada para esta ronda, o Barcelona posiciona-se no 3.º lugar da La Liga, com 37 pontos, fruto de onze triunfos, quatro empates e quatro derrotas, enquanto que o Rayo Vallecano encontra-se no encontra-se no 4.º posto, também com 37 pontos, fruto de onze triunfos, quatro empates e sete derrotas até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Rayo Vallecano registou quatro vitórias (Alcorcón, Haro Deportivo, Elche e Mirandés) e uma derrota (Maiorca), ao passo que o Barcelona somou uquatro triunfos Granada, Real Sociedad, Cornellà e Elche) e um desaire (Athletic Bilbao).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Barcelona, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.