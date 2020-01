Rayo Vallecano-Betis: por um lugar nos 'oitavos' da Taça do Rei

Rayo Vallecano e Betis discutem esta quinta-feira, a partir das 20 horas, uma das últimas vagas de acesso aos oitavos-de-final da Taça do Rei, num duelo que colocará frente a frente o 12.º da Segunda Divisão e o 11.º do campeonato principal de Espanha.



Colocado a meio da tabela nesta temporada de regresso ao segundo escalão, o Rayo entra nesta partida vindo numa ase positiva de sete encontros seguidos sem perder, período no qual conseguiu superar duas fases nesta prova, ao deixar pelo caminho o Tarazona e o Barakaldo.



Quanto aos andaluzes, ainda sem William Carvalho, chegam a este duelo vindos de uma boa vitória na receção à Real Sociedad, por 3-0, e de terem deixado pelo caminho equipas secundárias nesta Taça do Rei: Antoniano e Portugalete.



De notar, por fim, que o histórico recente destas duas formações dá alguma vantagem ao Betis, já que nos últimos quatro encontros venceu dois e empatou os outros dois. Como será desta vez?

CÓD 184 Rayo Vallecano 3.3 Empate 3.19 Bétis Sevilha 1.92