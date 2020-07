Rayo Vallecano-Las Palmas: anfitriões favoritos no confronto direto recente

O Rayo Vallecano recebe, esta sexta-feira, o Las Palmas, em jogo a contar para a 41.ª jornada da segunda divisão espanhola de futebol, num encontro que irá colocar frente a frente duas formações que ainda lutam por um lugar na La Liga.

À entrada para esta ronda, o Rayo Vallecano posiciona-e no 8.º lugar, com 56 pontos, fruto de 12 vitórias, 20 empates e 8 derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que o Las Palmas é 12.º colocado, com 53 pontos, após somar 13 triunfos, 14 empates e 13 derrotas na prova.

Duas vitórias, um empate e duas derrotas. Foi este o registo das duas equipas nos últimos cinco jogos disputados para a La Liga2. O Rayo Vallecano venceu o Saragoça e o Numancia, empatou na receção ao Málaga e perdeu nas deslocações aos terrenos do Alcorcón e Almería. Já o Las Palmas venceu na receção ao Ponferradina e Mirandés, empatou diante do Elche e perdeu nas deslocações aos terrenos do Huesca e Oviedo.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Rayo Vallecano, que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações. Pelo meio, registaram-se ainda dois empates.