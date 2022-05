Rayo Vallecano-Levante: para cumprir calendário

CÓD 110 Rayo Vallecano 1.94 Empate 3.74 Levante 3.37

Duelo sem nada para decidir na última jornada da La Liga, com um embate entre Rayo Vallecano e o Levante, duas equipas que entram em campo na 12.ª e 19.ª posição. Os de Vallecas, com 42 pontos, estão seguros na zona intermédia da tabela, ao passo que os visitantes, com 32 pontos, estão já condenados a descer e neste duelo apenas tentarão uma despedida positiva.Com 11 vitórias, 9 empates e 17 derrotas, o Rayo vem de quatro jogos seguidos sem ganhar, com duas derrotas consecutivas nas últimas duas partidas. Em termos de golos, apenas dois dos últimos oito jogo do Rayo tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao Levante, tem 7 vitórias, 11 empates e 19 derrotas, chegando a este jogo com o estatuto de pior defesa da prova, algo que dificilmente não terá no final da temporada. A turma valenciana leva sete jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em seis deles conseguiu também marcar. Falando em golos marcados, também apenas um dos últimos sete não teve pelo menos 3 no total.Quanto ao confronto direto, apenas um dos últimos oito jogos entre estas duas equipas não tiveram golos de ambas as equipas, sendo que seis deles tiveram 3 ou mais golos. Na primeira volta, em casa do Levante, viu-se um empate a um golo.