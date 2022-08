Rayo Vallecano-Maiorca: equipa da casa procura manter bom momento

CÓD 116 Rayo Vallecano 1.97 Empate 3.25 Maiorca 3.8

Ainda sem derrotas na Liga espanhola, o Rayo Vallecano procura este sábado manter o registo invicto, recebendo às 18h30 a visita do Maiorca, uma equipa que, em sentido inverso, ainda não ganhou e tem somente 1 pontos, contra os 4 dos de Vallecas.Sem Florian Lejeune e com Andrés Martín em dúvida, o Rayo chega a este jogos numa sequência de sete jogos sem perder e três sem sofrer - isto contando duelos de preparação. Em termos de golos, note-se que apenas um dos últimos cinco jogos do Rayo tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao Maiorca, curiosamente nos últimos dez jogos apenas perdeu por uma ocasião, mas a verdade é que as contas da tabela são bem mais negativas. Por outro lado, similar é o registo de golos, que foi também inferior a 3 em cinco dos últimos jogos disputados.Em relação ao confronto direto, o Maiorca leva já nove jogos seguidos a sofrer pelo menos um golo diante do Rayo, uma equipa perante a qual na época passada venceu por uma vez e perdeu por outras duas.