Rayo Vallecano-Maiorca: equipa da casa procura voltar a vencer

CÓD 159 Rayo Vallecano 1.81 Empate 3.35 Maiorca 4.25

No fecho da 14.ª jornada do campeonato espanhol, Rayo Vallecano e Maiorca encontram-se esta segunda-feira em Vallecas, numa partida que colocará frente a frente o 6.º e o 14.º colocados, respetivamente.Com 20 pontos, o Rayo chega a este jogo depois de um desaire diante do Real Madrid por 2-1 e sem poder contar com a participação de Radamel Falcão e Martín Merquelanz.Quanto ao Maiorca, com 15 pontos, vem de cinco quatro jogos sem perder, ainda que tenha empatado todos eles. Nos últimos cinco sofreu golos, sendo que em quatro deles também marcou. Do ponto de vista individual, Takefusa Kubo, Antonio Raíllo e Matthew Hoppe são baixas.Em relação ao confronto direto, o Rayo leva seis jogos seguidos a marcar ao Maiorca, ainda que tenha vencido apenas três desses duelos - o Maiorca venceu dois e houve um empate.