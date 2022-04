RB Leipzig-Atalanta: alemães num bom momento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 105 RB Leipzig 1.8 Empate 3.66 Atalanta 3.83

Encontro da 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa, com um embate entre RB Leipzig e Atalanta, numa partida que, à primeira vista, promete futebol ofensivo e alguns golos.Quarto na Bundesliga, o RB Leipzig chega a este jogo vindo de dez partidas seguidas sem perder, ao passo que a Atalanta nos últimos dez encontros perdeu três jogos, empatou um e ganhou seis.Em termos individuais, o RB Leipzig não contará com Yussuf Poulsen e tem Tyler Adams em dúvida, ao passo que Rafael Tolói e Josip Ilicic estão fora no lado dos italianos.