RB Leipzig-Atlético Madrid: João Félix regressa a Lisboa

Mais uma noite de espetáculo garantido no Estádio de Alvalade com mais um jogo da Liga dos Campeões. Red Bull Leipzig e Atlético Madrid entram, esta quinta-feira, em campo para disputar o acesso à meia-final da prova milionária, naquele que será o regresso de João Félix a Lisboa.

Para chegar a esta fase da eliminatória, os alemães do Leipzig tiveram de deixar pelo caminho os ingleses do Tottenham, equipa orientada por José Mourinho, num duelo que foi resolvido a duas mãos, com um agregado de 4-0.

Já os espanhóis, de Diego Simeone e companhia, levaram a melhor sobre os atuais campeões ingleses e europeus, num embate que ficou resolvido com dois (surpreendentes) triunfos dos rojiblancos (1-0 e 3-2).

Nos últimos cinco jogos disputados, o RB Leipzig registou duas vitórias (Hoffenheim e Augsburgo), dois empates (Düsseldorf e Wolfsburgo) e uma derrota (Borussia Dortmund), enquanto que o Atlético Madrid somou três triunfos (Mallorca, Betis e Getafe) e dois empates (Celta Vigo e Real Sociedad).

Note-se, ainda, que este é o primeiro duelo de sempre entre estas duas equipas.