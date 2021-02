RB Leipzig-Augsburgo: equipa da casa tenta cimentar 2.º posto

No arranque de mais uma jornada da Bundesliga, RB Leipzig e Augsburgo encontram-se esta sexta-feira na Red Bull Arena, numa partida da 21.ª jornada na qual a formação da casa, com 41 pontos, procura reduzir provisoriamente distância para o topo e cimentar a sua posição no segundo lugar.



Do outro lado estará um Augsburgo que é 13.º, com 22 pontos, que venceu apenas um dos últimos seis jogos, tendo sempre sofrido golo nessa meia dúzia de partidas. Nesta partida a equipa visitante não terá a contribuição dos lesionados Iago e Jan Morávek.



No caso do Leipzig, não terá Ibrahima Konaté, Konrad Laimer e Benjamin Henrichs, isto num jogo no qual tentará a quarta vitória seguida e também a quarta partida sem sofrer golos. Por outro lado, conseguindo marcar em primeiro, o Leipzig ampliará para sete o número de jogos seguidos a entrar a ganhar na partida.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra oito jogos do Leipzig sem perder diante do Augsburgo e cinco vitórias consecutivas. Em quatro desses últimos cinco duelos viram-se pelo menos 3 golos, sendo a exceção o primeiro de dois jogos esta época já disputados, numa vitória por 2-0. Como será desta vez?

