RB Leipzig-Basaksehir: duelo de 'outsiders'

À mesma hora que em França o Paris SG defronta o Manchester United, num jogo no qual pelo menos uma das equipas irá perder pontos, os 'outsiders' RB Leipzig e Basaksehir encontram-se na Alemanha, numa partida do Grupo H da Champions na qual procurarão deixar já bem expressa a sua posição.



Equipa sensação da prova no ano passado, o RB Leipzig está apostado em repetir a história e a verdade é que chega a este jogo com a motivação em alta, já que em cinco jogos disputados esta temporada não perdeu nenhum, vencendo quatro e empatando apenas um. Por outro lado, o RB Leipzig conseguiu nessas cinco partidas ser a primeira equipa a marcar e em quatro desses encontros chegou ao descanso na frente.



Do lado oposto, o surpreendente campeão turco está num início de época be distinto, com apenas uma vitória em cinco encontros, com um empate e três derrotas no registo. De resto, os de Istambul vão numa série de seis jogos dos últimos oito a ser a primeira equipa a sofrer, algo que indica alguma inconsistência defensiva que aqui poderá fazer-se notar.



No que a jogadores diz respeito, o RB Leipzig não pode contar com Marcel Sabitzer e tem Konrad Laimer em dúvida, ao passo que do lado oposto há quatro baixas a registar (Nacer Chadli, Azubuike Okechukwu, Muhammed Sengezer e Rafael) e dúvidas quanto a Hasan Ali Kaldirim.

CÓD 109 RB Leipzig 1.25 Empate 6.37 Basaksehir 10.52