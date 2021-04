RB Leipzig-Bayern Munique: uma verdadeira final

Duelo de topo na 27.ª jornada da Bundesliga, com o RB Leipzig a receber a visita do Bayern Munique, numa partida na qual estarão frente a frente os dois primeiros da tabela e onde poderá jogar-se muito daquilo que será o título alemão desta época.



Em primeiro lugar, com 61 pontos, o Bayern Munique pode estar em melhor posição mas tem muitas dores de cabeça, a começar desde logo por Robert Lewandowski, o melhor jogador do Mundo, que ficará fora de ação durante um mês. Para lá do polaco, Douglas Costa, Corentin Tolisso, Alphonso Davies, Jérôme Boateng e Tanguy Nianzou desfalcarão os bávaros, uma equipa que antes da paragem para seleções vinha de seis triunfos consecutivos, quatro deles para a Bundesliga. Por outro lado, olhando a golos, viram-se pelo menos 3 no total dos resultados dos últimos oito encontros, sendo que em sete deles ambas as equipas marcaram. Para mais, ainda falando em golos, o Bayern foi a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos seis jogos, tendo chegado ao intervalo na frente também nos mesmos cinco em seis.



Quanto ao RB Leipzig, tem 57 pontos e nas últimas seis partidas conseguiu quatro vitórias, um empate e uma derrota. Dados contando todas as competições, já que na Bundesliga os de Leipzig levam oito encontros sem perder, com sete vitórias e um empate. Para mais, o RB (que neste jogo não terá Kevin Kampl, Konrad Laimer e Marcel Halstenberg) apenas perdeu dois dos últimos 27 encontros caseiros no campeonato, ambos perante o

Borussia Dortmund.



No que ao confronto direto diz respeito, o Bayern não perdeu nenhum dos últimos seis duelos diante dos de Leipzig, ainda que apenas tenha conseguido ganhar dois deles. Nos mais recentes viram-se três empates - 1-1, 0-0 e, mais recentemente, 3-3. Como será agora?

