RB Leipzig-Borussia Dortmund: confronto direto anima visitantes

Duelo de 'europeus' na 11.ª jornada da Bundesliga, com o RB Leipzig a receber este sábado a visita do Borussia Dortmund, numa partida que colocará frente a frente o oitavo e o segundo colocados, respetivamente.A realizar uma época algo modesta, já que apenas tem 15 pontos em 10 jornadas, o RB Leipzig está, ainda assim, num momento relativamente positivo, já que não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros, incluindo o empate a meio da semana diante do Paris SG. Neste jogo sem Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann, Willi Orban e Marcelo Saracchi, o Leipzig contará com a afinação ofensiva de homens como André Silva para manter o registo de golos recente, já que leva nove partidas seguidas a marcar.Quanto ao Borussia, vem de uma derrota comprometedora a meio da semana diante do Ajax, tentando nesta partida dar a volta por cima até para não perder o Bayern Munique de vista. Os amarelos, ainda assim, têm uma longa lista de ausências, com nomes como Emre Can, Nico Schulz, Erling Haaland, Raphael Guerreiro, Mateu Morey e Giovanni Reyna, aos quais ainda se podem juntar Dahoud e Wolf. Nota ainda para o registo de golos nos jogos do Borussia, já que apenas dois dos últimos oito não tiveram pelo menos 3 golos e somente um dos últimos seis não teve o Borussia como primeiro marcador.Motivador acaba por ser o registo do confronto direto, já que o Borussia não perdeu nenhum dos últimos oito duelos diante do Leipzig e ganhou os últimos quatro. Foi a primeira equipa a marcar nos últimos seis e leva já dez duelos seguidos a marcar a este oponente. Na época passada, por exemplo, venceu os três jogos, incluindo o triunfo por 4-1 na final da Taça da Alemanha. Haverá inversão de tendência ou vingança?