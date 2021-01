RB Leipzig-Borussia Dortmund: jogo grande na Bundesliga

Duelo de topo da tabela da Bundesliga, com o segundo colocado RB Leipzig a receber na Red Bull Arena a visita do Borussia Dortmund, o quarto colocado. Será um encontro entre duas formações candidatas à Champions, que entram nesta jornada 15 separadas por 6 pontos: 31 para o Leipzig e 25 para o Dortmund.



Com Raphael Guerreiro à espreita da titularidade nesta partida, o conjunto forasteiro entra em campo vindo de duas vitórias seguidas, tendo pela frente uma equipa que, por seu turno, leva já nove partidas consecutivas sem perder e até cinco sem sofrer golos.



E por falar em golos, a verdade é que estarão em confronto duas estatísticas bem particulares: o RB Leipzig marcou em oito dos últimos dez jogos, sendo que nos que marcou foi sempre a primeira equipa a fazê-lo e nunca perdeu sempre que foi a primeira formação a fazer o marcador avançar. Já o Borussia sofreu e marcou em sete dos últimos nove duelos, sendo que entrar não tem sido sinónimo de triunfo.



Já positivo é o confronto direto, que nos mostra que o RB Leipzig apenas não perdeu em quatro dos oito jogos já disputados: venceu dois, empatou dois e perdeu quatro. Na época passada, por exemplo, perderam em casa e empataram fora de portas. Como será desta?



Por fim, olhar aos ausentes de ambas as equipas. O RB Leipzig não contará com Konrad Laimer e Benjamin Henrichs, tendo como dúvidas Lazar Samardzic, Hee-Chan Hwang, Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele, Christopher Nkunku, Ibrahima Konaté e Lukas Klostermann. Já no caso do Dortmund as baixas certas são as de Thorgan Hazard, Marcel Schmelzer e Jude Bellingham, havendo dúvidas em torno de Erling Haaland e Youssoufa Moukoko.

CÓD 142 RB Leipzig 2.34 Empate 3.37 Bor. Dortmund 2.76