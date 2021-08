RB Leipzig-Estugarda: arranques distintos e uma liderança surpreendente

RB Leipzig e Estugarda defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato alemão de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que arrancaram esta nova temporada de forma totalmente distinta.

Na primeira ronda do campeonato, o RB Leipzig perdeu na deslocação ao terreno do Mainz, por 0-1, enquanto que o Estugarda lidera surpreendentemente a tabela classificativa depois de ter goleado (5-1) na receção ao Greuther Furth.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o RB Leipzig registou duas vitórias (AZ Alkmaar e Sandhausen), um empate (Ajax) e duas derrotas (Montpellier e Mainz), ao passo que o Estugarda somou quatro triunfos (Wacker Innsbruck, Arminia Bielefeld, BFC Dynamo e Greuther Furth) e um desaire (Barcelona).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do RB Leipzig, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Estugarda a não conseguir melhor do que um empate... em 2018.