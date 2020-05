RB Leipzig-Friburgo: confronto direto recente surpreende o adepto menos atento

O campeonato alemão está de volta - ainda que sem adeptos nas bancadas dos estádios - e nada melhor que um jogo entre duas formações que vinham a demonstrar, até à interrupção da prova devido à Covid-19, sinais de um bom futebol: Red Bull Leipzig e Friburgo.

A partida, relativa à 26.ª jornada da Bundesliga, coloca frente-a-frente o atual 3.º classificado, o Leipzig, e o 8.º colocado, Friburgo. A formação orientada por Julian Nagelsmann soma, atualmente, 50 pontos, fruto de 14 triunfos, oito empates e três derrotas na prova, ao passo que o Friburgo soma 36 pontos, após somar dez vitórias, seis empates e nove derrotas.

O Red Bull Leipzig tem feito da Red Bull Arena uma verdadeira fortaleza já que esta temporada perdeu apenas em uma das 12 partidas já ali realizadas, diante do Schalke 04, por 1-3. Nas restantes, registou sete vitórias e quatro empates, um saldo mais que positivo. Por outro lado, o Friburgo não tem sido muito 'feliz' fora de portas, registando, até ao momento, um total de quatro triunfos, quatro empates e cinco derrotas.

A verdadeira diferença entre estas duas formações está no saldo entre golos marcados e sofridos, uma vez que o RB Leipzig conta com 62 finalizações concluídas e 26 golos conssentidos, contra os 34 tentos do Friburgo e 35 golos sofridos.

Apesar da competição ter estado interrompida nos últimos dois meses, nunca é demais lembrar do que foram ambas as equipas capazes de fazer nos últimos cinco jogos realizados para a prova. Também neste capítulo o RB Leipzig sai em vantagem, com dois triunfos (Werder Bremen e Schalke 04) e três empates (Bayern Munique, Bayer Leverkusen e Wolfsburgo), ao passo que o Friburgo somou duas vitórias (Hoffenheim e Union Berlin), um empate (Augsburgo) e duas derrotas (Düsseldorf e Borussia Dortmund).

Relativamente ao confronto direto recente entre as duas formações, de destacar a 'surpreendente' superioridade do Friburgo com três triunfos contra apenas dois do Red Bull Leipzig. De notar ainda que três desses cinco jogos foram resolvidos pelo placard 2-1 - duas vezes favorável ao Friburgo e a restante ao RB Leipzig.