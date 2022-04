RB Leipzig-Glasgow Rangers: alemães procuram manter bom registo na Liga Europa

CÓD 103 RB Leipzig 1.36 Empate 4.6 Glasgow Rangers 7.4

Equipa responsável por afastar o Sp. Braga, o Glasgow Rangers visita esta quinta-feira o reduto do RB Leipzig, numa partida referente à 1.ª mão das meias-finais da Liga Europa.Será a oportunidade dos escoceses de ampliar para cinco o número de triunfos consecutivos na fase recente, ao passo que para os alemães será para tentar essencialmente voltar a ganhar depois do desaire sofrido no final de semana na receção ao Union Berlim.Sem Willi Orban, Kevin Kampl e Mohamed Simakan, mas também com Lukas Klostermann e Amadou Haïdara em dúvida, o RB Leipzig entra em campo vindo numa sequência de cinco jogos seguidos sem perder nesta Liga Europa, numa sequência na qual André Silva foi importante.Quanto aos de Glasgow, ganharam os últimos quatro jogos e sofreram golos em três deles. Em oito dos últimos dez jogos o marcador teve pelo menos 3 golos, sendo que em seis dos últimos oito o resultado teve golos de ambas as equipas.