RB Leipzig-Hoffenheim: segundo colocado com visitante em crise

Na abertura da 29.ª jornada da Bundesliga, o segundo colocado RB Leipzig recebe a visita do Hoffenheim, o atual 12.º na tabela, com 31 pontos, praticamente metade dos que tem o adversário desta ronda de abertura (60).



Em melhor posição, os de Leipzig têm duas baixas (Hwang Hee-Chan e Konrad Laimer) e chegam a este jogo numa sequência na qual foram a primeira equipa a marcar em cinco dos últimos sete jogos disputados. E por falar em golos, apenas um dos últimos cinco jogos (o mais recente) teve mais do que 3 golos no total.



Quanto ao Hoffenheim, neste jogo sem Ermin Bicakcic, Dennis Geiger, Benjamin Hübner e Konstantinos Stafylidis e com mais sete jogadores em dúvida, leva quatro jogos seguidos sem ganhar, com um empate e três derrotas no registo. Por outro lado, em cinco dos últimos sete jogos que disputou o Hoffenheim foi a primeira equipa a sofrer.



Quanto ao confronto direto, o RB Leipzig leva três vitórias seguidas, seis jogos sem perder e sete sempre a marcar. Na primeira volta, em dezembro, venceu fora por 1-0. Irá repetir-se?

CÓD 142 RB Leipzig 1.37 Empate 4.81 Hoffenheim 6.86