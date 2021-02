RB Leipzig-Liverpool: reds querem esquecer mau momento na Premier League

Está de regresso as grandes noites de futebol na Liga dos Campeões! RB Leipzig e Liverpool defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos-de-final da da prova, num encontro em que os reds não poderão contar com muitos jogadores, entre eles o português Diogo Jota, por lesão.

Ausentes para o duelo desta terça-feira estão, por parte do Liverpool, Van Dijk, Origi, Matip, Fabinho, Joe Gomez e Diogo Jota, todos por lesão, ao passo que do lado do RB Leipzig Forsberg, Hartmann, Henrichs, Laimer e Szoboszlai não poderão dar o seu contributo à equipa também por lesão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram inseridas, de notar que o RB Leipzig registou quatro vitórias (Bayer Leverkusen, Bochum, Schalke 04 e Ausburgo) e uma derrota (Mainz), enquanto que o Liverpool somou dois triunfos (Tottenham e West Ham) e três derrotas (Brighton, Manchester City e Leicester).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de este ser o primeiro duelo de sempre entre as duas equipas na história dos dois clubes.