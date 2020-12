RB Leipzig-Manchester United: Tudo ou nada

O Manchester United, de Bruno Fernandes, visita esta terça-feira o reduto do RB Leipzig em jogo a contar para a 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro em que qualquer uma das duas equipas poderá qualificar-se para a próxima fase da prova.

À entrada desta ronda, o RB Leipzig posiciona-se no 3.º lugar, com 9 pontos, fruto de três vitórias e duas derrotas até ao momento na prova. Para os alemães se apurarem para a próxima fase terão de empatar e esperar que o Paris SG perca diante do Basaksehir ou então bater o Manchester United.

Já as contas dos red devils são mais simpáticas. Para a turma de Ole Gunnar Solskjäer qualificar-se para os oitavos-de-final um empate basta, porém, para apurar-se em 1.º lugar terá de fazer sempre melhor resultado que os parisienses. Recorde-se que Man. United, PSG e RB Leipzig somam todos, à entrada desta última ronda, 9 pontos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o RB Leipzig registou duas vitórias (Arminia Bielefeld e Basaksehir), dois empates (Eintracht Frankfurt e Bayern Munique) e uma derrota (Paris Saint-Germain), ao passo que o Manchester United somou quatro triunfos (West Brom, Basaksehir, Southampton e West Ham) e uma derrota (Paris Saint-Germain).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o único duelo disputado até ao momento entre as duas equipas, com os red devils com uma larga vantagem, depois do 5-0 aplicado na 3.ª jornada desta fase de grupos.