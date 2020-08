RB Leipzig-Paris SG: o primeiro finalista da presente edição da Champions sai deste duelo

RB Leipzig e Paris Saint-Germain defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a meia-final da Liga dos Campeões, num duelo que irá ter lugar no Estádio José Alvalade, disputado em apenas uma mão.

À entrada para esta fase da prova, os alemães deixaram pelo caminho o Tottenham, de José Mourinho e Gedson Fernandes, nos oitavos-de-final e o Atlético Madrid, de João Félix, nos 'quartos' da Champions. Já os parisienses eliminaram o Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro, nos oitavos-de-final e os italianos da Atalanta, nos quartos-de-final.

Nos últimos cinco jogos disputados, o RB Leipzig registou duas vitórias (Augsburgo e Atlético Madrid), dois empates (Düsseldorf e Wolfsburgo) e uma derrota (Borussia Dortmund), ao passo que o Paris Saint-Germain somou cinco triunfos (Celtic, St. Étienne, Lyon, Sochaux e Atalanta).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para um triunfo do RB Leipzig, por 4-2, num encontro particular entre as duas formações, em 2014.